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"Вже дах їде". Окупанти зізнаються, що через війну у солдатів не витримує психіка

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 15:54
"Вже дах їде". Окупанти зізнаються, що через війну у солдатів не витримує психіка Фото: психіка окупантів не витримує через великі втрати та обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти зізнаються, що в Україні російська армія зазнає великих втрат. Через це у деяких солдатів вже не витримує психіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговому перехопленій розмові російський військовий розповідає дружині про втрати. Він зазначив, що тільки в його підрозділі "мінус одинадцять". Сам солдат дивом вижив, оскільки бронежилет стримав уламок.

За словами загарбника, через величезні втрати та постійні обстріли психіка окупантів не витримує.

"Пи… (стріляють) без кінця. 152-гі, 202-гі. Можна просто є… на голову (збожеволіти). У пацанів вже дах їде. Трьох на дурку відправили", - сказав російський солдат дружині.

Нагадаємо, в перехопленій розмові російський окупант розповів, що отримав наказ розстрілювати усі машини, у тому числі з мирним населенням.

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