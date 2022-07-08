"Жахлива війна Росії стосується всіх": Боррель зробив заяву щодо України
Розв'язана Росією агресія проти України не просто війна, яка торкається Європи. Це міжнародний конфлікт надзвичайної серйозності, перед обличчям якого ніхто не може бути нейтральним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
Так, на вступному засіданні голів МЗС G20 він заявив, що система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо.
"Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ G20 відбувається в особливо серйозному контексті після розв'язаної Росією жахливої війни проти України і ця агресія є грубим порушенням міжнародного права", - каже Боррель.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що це призводить до фрагментації світового порядку та ставить під загрозу глобальне економічне відновлення.
"Ніхто не може жити безпечно у світі, де незаконне застосування сили "нормалізується або толерується". Я закликаю усіх допомогти припинити війну, відновити суверенітет України та забезпечити стримування глобальних наслідків", - додав Боррель.
Нагадаємо, також нещодавно в ЄС заявили, що не дозволять Росії використовувати G20 в якості власного пропагандистського майданчика та відкинули будь-які спроби Кремля дезінформувати суспільство.
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