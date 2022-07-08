"Ужасная война России касается всех": Боррель сделал заявление по Украине
Развязанная Россией агрессия против Украины не просто война, которая касается Европы. Это международный конфликт чрезвычайной серьезности, перед лицом которого никто не может быть нейтральным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Так, на вступительном заседании глав МИД G20 он заявил, что система многосторонних отношений находится под небывалым давлением в тот момент, когда мы больше всего в ней нуждаемся.
"Сегодняшняя встреча министров иностранных дел G20 происходит в особо серьезном контексте после развязанной Россией ужасной войны против Украины и эта агрессия является грубым нарушением международного права", - говорит Боррель.
Глава дипломатии ЕС отметил, что это приводит к фрагментации мирового порядка и ставит под угрозу глобальное экономическое восстановление.
"Никто не может жить безопасно в мире, где незаконное применение силы "нормализуется". Я призываю всех помочь прекратить войну, восстановить суверенитет Украины и обеспечить сдерживание глобальных последствий", - добавил Боррель.
Напомним, также недавно в ЕС заявили, что не позволят России использовать G20 в качестве собственной пропагандистской площадки и отвергли любые попытки Кремля дезинформировать общество.
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