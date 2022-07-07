ЄС про участь Росії в G20: не дозволимо використовувати форум як майданчик для пропаганди

"Ми відкидаємо російську дезінформацію і її спробу використовувати G20 як пропагандистський форум, і Росія має політичну зацікавленість високого рівня в тому, чи може зустріч G20 становити загрозу для довіри до G20. Як ЄС ми прагнемо забезпечити успіх міністерського форуму G20 на Балі, але ми не дозволимо Москві використовувати G20 в якості власного пропагандистського майданчика", - заявила вона.

Представник Єврокомісії підкреслила, що "Група двадцяти" занадто важлива для країн, що розвиваються і країн з економікою, що розвивається, щоб дозволити зруйнувати цей орган.

"Для ЄС G20 залишається ключовим форумом для вирішення існуючих і виникаючих глобальних проблем, які посилилися після агресивної війни Росії проти України. Ми повинні забезпечити, щоб багатосторонні відносини могли працювати під час кризи", - додала вона.