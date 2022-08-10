RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Узбекистан пригрозив в'язницею своїм громадянам за участь у війні проти України

Фото: російські війська на території України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство Узбекистану в Росії застерегло співвітчизників від участі у війні на території іноземних держав, у тому числі України. За подібну діяльність узбекам загрожує в'язниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Podrobno.uz.

Варто відзначити, що напередодні лідер "товариства Центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив про створення узбецького добровольчого батальйону імені Аміра Темура, який, за його словами, повинен підтримати Росію у війні проти України.

Однак пізніше в посольстві Узбекистану в Росії зазначили, що, згідно з Кримінальним кодексом країни, найманство (неправомірна участь у збройних конфліктах або військових діях на території іноземної держави) є злочином.

За цю статтю в Узбекистані можуть посадити на термін до 10 років.

"До кримінальної відповідальності будуть притягнуті всі без винятку особи, щодо яких є об'єктивна інформація про вчинене протиправне діяння за вищевказаною статтею Кримінального кодексу. Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації і проявляти передбачливість", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен з 83 регіонів країни сформувати і профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УзбекистанВійна в Україні