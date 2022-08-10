Узбекистан пригрозил тюрьмой своим гражданам за участие в войне против Украины

Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от участия в войне на территории иностранных государств, в том числе Украины. За подобную деятельность узбекам грозит тюрьма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Podrobno.uz.
Стоит отметить, что накануне лидер "общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил о создании узбекского добровольческого батальона имени Амира Темура, который, по его словам, должен поддержать Россию в войне против Украины.
Однако позже в посольстве Узбекистана в России отметили, что, согласно Уголовному кодексу страны, наемничество (неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства) является преступлением.
За эту статью в Узбекистане могут посадить на срок до 10 лет.
"К уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", - заявили в посольстве.
Напомним, ранее мы писали, что в России развернули кампанию, в рамках которой обязали каждый из 83 регионов страны сформировать и профинансировать по одному новому батальону для участия в войне против Украины.
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