Узбекистан пригрозил тюрьмой своим гражданам за участие в войне против Украины

Стоит отметить, что накануне лидер "общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил о создании узбекского добровольческого батальона имени Амира Темура, который, по его словам, должен поддержать Россию в войне против Украины.

Однако позже в посольстве Узбекистана в России отметили, что, согласно Уголовному кодексу страны, наемничество (неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства) является преступлением.

За эту статью в Узбекистане могут посадить на срок до 10 лет.

"К уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. Посольство призывает наших соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность", - заявили в посольстве.