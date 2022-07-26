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У Росії зобов'язали кожен регіон створити по батальйону для війни проти України, - ГУР

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Вівторок 26 липня 2022 12:57
У Росії зобов'язали кожен регіон створити по батальйону для війни проти України, - ГУР Фото: У Росії кожен регіон має створити батальйон для війни проти України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Росії розгорнули кампанію, в рамках якої зобов'язали кожен із 83 регіонів країни сформувати та профінансувати по одному новому батальйону для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральне управління розвідки Міністерства оборони.

Однак не всі готові створювати угруповання за рахунок місцевого населення.

"Зокрема влада Москви формує так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан)", - зазначають в ГУР.

Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ.

До слова, брати участь у цій кампанії Кремль змушує й тимчасово окуповані Крим і Севастополь.

РФ змінює тактику поповнення армії

У розвідці також розповіли, що зараз Росія змінює тактику поповнення окупаційного війська на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір здійснюється через:

  • приватні військові компанії;
  • росгвардію;
  • "ЛДНР".

"Фіксуються випадки примусу до підписання "контрактів" щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш від влади РФ на відбір бойовиків у колоніях", - вказують у Генеральному управлінні.

Окрім цього, росіяни розпочали роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі.

Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.

Нагадаємо, Росія змінила тактику ДРГ в Україні. Тепер у диверсантів набирають україномовних жителів окупованих Донецької та Луганської областей, а також Криму.

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