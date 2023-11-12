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УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев-Варшава

Фото: УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев - Варшава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Билеты на самый востребованный поезд Киев - Варшава теперь можно приобрести только при условии подтверждения личности при помощи Дія.Підпис.

Об заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отмечает ведомство, УЗ интегрировала Дія.Підпис в свое приложение. Приобрести билеты на поезд Киев - Варшава можно только при помощи этого приложения. 

Такие правила продажи билетов ввели для того, чтобы отслеживать потенциальных перекупов и после проверки блокировать их аккаунты. 

Как верифицировать аккаунт при помощи Дія.Підпис во время покупки билета:

  • в приложении УЗ выбрать поезд №67/68 Киев - Варшава;
  • подтвердить личность при помощи Дія.Підпис;
  • выбрать вагон и место;
  • ввести данные про пассажира. Если покупаете билет для себя - достаточно нажать на кнопку с вашими данными после верификации, которая расположена выше полей. Если для родственника - заполнить его имя и фамилию. 
  • оплатить билет удобным способом. 

Верификация аккаунта через Дія.Підпис будет доступна для пользователей после обновления приложения. 

Как активировать Дія.Підпис:

  • Зайти в приложение "Дія";
  • перейти в меню Дія.Підпис;
  • нажать Активировать Дія.Підпис;
  • подтвердить личность при помощи проверки по фото;
  • придумать 5-значный код для Дія.Підпису. 

Напомним, ранее в Украине зарегистрировали петицию, которая призывает "Укрзализныцю" ввести мужские купе, чтобы исключить гендерную дискриминацию.

 

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