УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев-Варшава

Билеты на самый востребованный поезд Киев - Варшава теперь можно приобрести только при условии подтверждения личности при помощи Дія.Підпис.
Об заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
Как отмечает ведомство, УЗ интегрировала Дія.Підпис в свое приложение. Приобрести билеты на поезд Киев - Варшава можно только при помощи этого приложения.
Такие правила продажи билетов ввели для того, чтобы отслеживать потенциальных перекупов и после проверки блокировать их аккаунты.
Как верифицировать аккаунт при помощи Дія.Підпис во время покупки билета:
Верификация аккаунта через Дія.Підпис будет доступна для пользователей после обновления приложения.
Как активировать Дія.Підпис:
Напомним, ранее в Украине зарегистрировали петицию, которая призывает "Укрзализныцю" ввести мужские купе, чтобы исключить гендерную дискриминацию.
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