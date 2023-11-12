УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев-Варшава

Как отмечает ведомство, УЗ интегрировала Дія.Підпис в свое приложение. Приобрести билеты на поезд Киев - Варшава можно только при помощи этого приложения.

Такие правила продажи билетов ввели для того, чтобы отслеживать потенциальных перекупов и после проверки блокировать их аккаунты.

Как верифицировать аккаунт при помощи Дія.Підпис во время покупки билета:

в приложении УЗ выбрать поезд №67/68 Киев - Варшава;

подтвердить личность при помощи Дія.Підпис;

выбрать вагон и место;

ввести данные про пассажира. Если покупаете билет для себя - достаточно нажать на кнопку с вашими данными после верификации, которая расположена выше полей. Если для родственника - заполнить его имя и фамилию.

оплатить билет удобным способом.

Верификация аккаунта через Дія.Підпис будет доступна для пользователей после обновления приложения.

Как активировать Дія.Підпис:

Зайти в приложение "Дія";

перейти в меню Дія.Підпис;

нажать Активировать Дія.Підпис;

подтвердить личность при помощи проверки по фото;

придумать 5-значный код для Дія.Підпису.

Напомним, ранее в Украине зарегистрировали петицию, которая призывает "Укрзализныцю" ввести мужские купе, чтобы исключить гендерную дискриминацию.