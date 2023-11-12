ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев-Варшава

Воскресенье 12 ноября 2023 21:56
UA EN RU
УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев-Варшава Фото: УЗ изменила правила продажи билетов на поезд Киев - Варшава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Билеты на самый востребованный поезд Киев - Варшава теперь можно приобрести только при условии подтверждения личности при помощи Дія.Підпис.

Об заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отмечает ведомство, УЗ интегрировала Дія.Підпис в свое приложение. Приобрести билеты на поезд Киев - Варшава можно только при помощи этого приложения.

Такие правила продажи билетов ввели для того, чтобы отслеживать потенциальных перекупов и после проверки блокировать их аккаунты.

Как верифицировать аккаунт при помощи Дія.Підпис во время покупки билета:

  • в приложении УЗ выбрать поезд №67/68 Киев - Варшава;
  • подтвердить личность при помощи Дія.Підпис;
  • выбрать вагон и место;
  • ввести данные про пассажира. Если покупаете билет для себя - достаточно нажать на кнопку с вашими данными после верификации, которая расположена выше полей. Если для родственника - заполнить его имя и фамилию.
  • оплатить билет удобным способом.

Верификация аккаунта через Дія.Підпис будет доступна для пользователей после обновления приложения.

Как активировать Дія.Підпис:

  • Зайти в приложение "Дія";
  • перейти в меню Дія.Підпис;
  • нажать Активировать Дія.Підпис;
  • подтвердить личность при помощи проверки по фото;
  • придумать 5-значный код для Дія.Підпису.

Напомним, ранее в Украине зарегистрировали петицию, которая призывает "Укрзализныцю" ввести мужские купе, чтобы исключить гендерную дискриминацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Польша Варшава потяг Дія
NEWS
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
Могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет: список обстоятельств
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом