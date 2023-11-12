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УЗ змінила правила продажу квитків на поїзд Київ-Варшава

Неділя 12 листопада 2023 21:56
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УЗ змінила правила продажу квитків на поїзд Київ-Варшава Фото: УЗ змінила правила продажу квитків на поїзд Київ - Варшава (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Квитки на найпопулярніший поїзд Київ - Варшава тепер можна придбати лише за умови підтвердження особи за допомогою Дія.Підпис.

Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначає відомство, УЗ інтегрувала Дія.Підпис у свій додаток. Придбати квитки на поїзд Київ - Варшава можна лише за допомогою цього додатку.

Такі правила продажу квитків запровадили для того, щоб відстежувати потенційні перекупи та після перевірки блокувати їхні акаунти.

Як верифікувати акаунт за допомогою Дія.Підпис під час купівлі квитка:

  • у додатку УЗ обрати поїзд №67/68 Київ – Варшава;
  • підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис;
  • вибрати вагон та місце;
  • ввести інформацію про пасажира. Якщо купуєте квиток для себе - достатньо натиснути кнопку з вашими даними після верифікації, яка розташована вище полів. Якщо для родича - заповнити його ім'я та прізвище.
  • сплатити квиток зручним способом.

Верифікація облікового запису через Дія.Підпис буде доступний для користувачів після оновлення додатку.

Як активувати Дія.Підпис:

  • Зайти в додаток "Дія";
  • перейти до меню Дія.Підпис;
  • натиснути Активувати Дія.Підпис;
  • підтвердити особу за допомогою перевірки по фото;
  • придумати 5-значний код для Дія.Підпису.

Нагадаємо, раніше в Україні зареєстрували петицію, яка закликає "Укрзалізницю" запровадити чоловічі купе, щоб унеможливити гендерну дискримінацію.

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