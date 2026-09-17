Через Дарницу не будет курсировать: в Киеве экстренно изменили маршруты кольцевой электрички
Kyiv City Express 17 сентября временно изменил маршруты из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате ночной атаки. Поезда не будут курсировать на участке между Дарницей и Почайной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Что повреждено
В результате ночной атаки повреждена инфраструктура станции Никольская Слободка. Также пострадали стекло и двери в одном из электропоездов, депо и других объектах "Укрзализныци".
В компании отметили, что ремонтные работы уже продолжаются. Предварительно, на восстановление участка понадобится около суток.
Как будут курсировать поезда
Из-за повреждения станции кольцевой электрички Никольская Слободка Kyiv City Express сегодня будет работать по схеме неполного кольца. В частности:
City A:
- Святошино - Почайная;
- Дарница - Вокзальная - Святошино.
City B:
- Святошино - Вокзальная - Дарница;
- Почайная - Святошино.
По данным Telegram-канала Киевской кольцевой электрички, измененными маршрутами курсируют рейсы А04, А06, А07, Б02, Б05 и Б04.
Отдельные поезда также отправились с задержкой из-за воздушной угрозы. В частности, рейс А01 по маршруту Дарница - Вокзальная - Святошино.
Рейс Б01 Дарница - Почайная - Святошино сегодня не будет курсировать.
Рейс Б07 Святошино - Вокзальная - Дарница отправился со станции Святошино на 30 минут позже графика.
Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и слушать информацию от локомотивных бригад. О дальнейших изменениях в движении "Укрзализныця" обещает сообщить дополнительно.
РБК-Украина также рассказывало, что минувшей ночью российские войска атаковали железнодорожную станцию Берестин в Харьковской области. В результате удара повреждено здание вокзала, находившиеся в укрытиях работники станции не пострадали.
Напомним, в результате массированной атаки 17 сентября пострадали семь областей Украины: враг применил ракеты, авиабомбу и более 150 ударных дронов. В Киеве, Одессе, Киевской области и Запорожье есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.