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УЗ в октябре 2022 года сократила перевозку руды на 25%

Фото: УЗ в октябре 2022 года сократила перевозку руды на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

АО "Укрзализныця" в октябре 2022 года сократило перевозки железной и марганцевой руды на 24,6% по сравнению с сентябрем текущего года - до 1,426 млн т. П сравнению с октябрем 2021 года перевозки сократились на 77,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Экспортные перевозки руды в октябре 2022 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 971,8 тыс. т. Их доля в общем объеме перевозок ЗРС по виду сообщения составляет 68%. 32% приходится на внутренние перевозки.

За месяц во внутреннем сообщении перевезено 454 тыс. т железной руды, что на 13,6% меньше м/м.

"Учитывая перебои и ограничения в работе электросетей, металлургические предприятия сокращают производство, соответственно уменьшается потребность в сырье. Так, снизились внутренние перевозки с приостановивших добычу Северного ГОКа и Ингулецкого ГОКа и Полтавского ГОКа, сократившего добычу на 50%", - отмечает УЗ.

По итогам января-октября 2022 года перевозки железной руды железнодорожными путями сократились на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 29,31 млн т.

Экспортные перевозки за этот период составили 20,77 млн. т, что на 43,9% меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

Отметим, что после вторжения России на территорию Украины отечественные компании ГМК снизили экспорт продукции до минимума из-за блокады морских портов и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Ранее железорудные комбинаты Украины призвали президента помочь в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции. Как говорится в обращении, возобновление экспорта будет давать Украине минимум 600 млн долларов ежемесячно.

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Укрзализныця