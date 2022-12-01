УЗ у жовтні 2022 року скоротила перевезення руди на 25%

Експортні перевезення руди у жовтні 2022 року зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем - до 971,8 тис. т. Їх частка у загальному обсязі перевезень ЗРС за видом сполучення складає 68%. 32% припадає внутрішні перевезення.

За місяць у внутрішньому сполученні перевезено 454 тис. т залізної руди, що на 13,6% менше м./м.

"Враховуючи перебої та обмеження в роботі електромереж, металургійні підприємства скорочують виробництво, відповідно зменшується потреба у сировині. Так, знизилися внутрішні перевезення з Північного ГЗК та Інгулецького ГЗК, які призупинили видобуток, та Полтавського ГЗК, що скоротив видобуток на 50%", - зазначає УЗ.

За підсумками січня-жовтня 2022 року перевезення залізної руди залізничними шляхами скоротилися на 54,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - до 29,31 млн т.

Експортні перевезення за цей період склали 20,77 млн т, що на 43,9% менше, ніж у січні-жовтні минулого року.

Зазначимо, після вторгнення Росії на територію Україні вітчизняні компанії ГМК знизили експорт продукції до мінімуму через блокаду морських портів та несприятливу кон’юнктуру ринку.

Раніше залізорудні комбінати України закликали президента посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано у зверненні, відновлення експорту даватиме Україні мінімум 600 млн доларів щомісяця.