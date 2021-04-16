УЗ завершила розслідування сходження потяга "Інтерсіті": названо офіційну причину
Фото: через аварію потяга відсторонили низку посадовців (npu.gov.ua)
"Укрзалізниця" завершила службове розслідування сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ - Запоріжжя. Причина аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
За службове недбальство буде звільнено 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці.
Передумовою аварії є:
- недотримання вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації,виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури;
- неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт.
Прийнято рішення про звільнення:
- першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу "Служба колії",
- начальника та заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії",
- майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії;
- старшого майстра,
- бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".
Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.
Нагадаємо, під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю було відновлено.