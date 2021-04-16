УЗ завершила расследование схождения поезда "Интерсити": названа официальная причина
Фото: из-за аварии поезда отстранили ряд должностных лиц (npu.gov.ua)
"Укрзализныця" завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Причина аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Из-за служебной халатности будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги.
Предпосылкой аварии являются:
- несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры;
- неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.
Принято решение об увольнении:
- первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути",
- начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути",
- мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
- старшего мастера,
- бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути"
Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" с инфраструктуры.
Напомним, под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактную сеть и пути полностью восстановлены.