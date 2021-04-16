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УЗ завершила расследование схождения поезда "Интерсити": названа официальная причина

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 10:07
УЗ завершила расследование схождения поезда "Интерсити": названа официальная причина Фото: из-за аварии поезда отстранили ряд должностных лиц (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Причина аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Из-за служебной халатности будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги.

Предпосылкой аварии являются:

  • несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры;
  • неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

Принято решение об увольнении:

  • первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути",
  • начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути",
  • мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
  • старшего мастера,
  • бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути"

Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" с инфраструктуры.

Напомним, под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактную сеть и пути полностью восстановлены.

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