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УЗ запустить новий поїзд Київ - Шостка: графік

Фото: УЗ запустить новий поїзд Київ - Шостка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

"Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд Київ - Шостка. Він розпочне курсувати щодня вже з 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Telegram.

Відправлення відбуватиметься з Києва о 16:09, а прибуття до Шостки - о 21:25.

"Потяг зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська", - сказано в повідомленні УЗ.

Зазначається, що у зворотному напрямку - з Шостки до Києва - поїзд відправлятиметься з 25 червня о 6:10. Прибуття до Києва заплановане об 11:26.

Квитки на цей поїзд вже доступні для покупки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" переносить поновлення курсування приміських поїздів за напрямком "Київ - Васильків-2".

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