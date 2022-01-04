УЗ запустила продаж додаткових квитків на 5 січня

"Укрзалізниця" запустила продаж додаткових квитків на популярні напрямки. Зокрема, на рейси, які заплановані на 5 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
"Укрзалізниця додала в продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, додаткові квитки з'явилися на напрямках:
Крім того, додані вагони в поїзд № 102/101 Київ-Херсон та № 20/19 Київ-Попасна з Києва 9 і 11 січня, назад 10 і 12 січня.