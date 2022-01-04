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УЗ запустила продаж додаткових квитків на 5 січня

Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" запустила продаж додаткових квитків на популярні напрямки. Зокрема, на рейси, які заплановані на 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Укрзалізниця додала в продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, додаткові квитки з'явилися на напрямках:

  • з Києва та Харкова - додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;
  • з донецького та дніпровського напрямків - 150 місць у західному напрямку;
  • з одеського напрямку - 240 місць в Карпати;
  • з київського на донецьке, дніпровське, одеське і південне напрямки і назад - до 500 місць додатково.

Крім того, додані вагони в поїзд № 102/101 Київ-Херсон та № 20/19 Київ-Попасна з Києва 9 і 11 січня, назад 10 і 12 січня.

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Укрзалізниця