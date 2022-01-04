УЗ запустила продажу дополнительных билетов на 5 января

"Укрзализныця" запустила продажу дополнительных билетов на популярные направления. В частности, на рейсы, которые запланированы на 5 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Укрзализныця добавила в продажу 1650 билетов на наиболее популярные направления, реагируя на повышенный спрос пассажиров на поезда 5 января", - говорится в сообщении.
В частности, дополнительные билеты появились на направлениях:
Кроме того, добавлены вагоны в поезд № 102/101 Киев - Херсон и № 20/19 Киев - Попасная из Киева 9 и 11 января, обратно 10 и 12 января.