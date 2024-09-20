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УЗ запустила в поездах долгожданную услугу, за которую пока не нужно платить

Пятница 20 сентября 2024 18:05
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УЗ запустила в поездах долгожданную услугу, за которую пока не нужно платить Фото: поезд "Укрзализныци" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Нина Еланская

После длительного процесса по настройке и тестированию УЗ запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Укрзализныци" в Telegram.

"Отныне 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ оборудованы системами доступа в Интернет", - заявили в компании.

Там добавили, что введение новой услуги было одной из приоритетных задач, поскольку сегодня важно оставаться онлайн.

"Итак, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми. Спасибо всей команде, которая наконец сделала этот проект реальностью!" - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Компания представила инструкцию по тому, как подключиться к Wi-Fi:

  • сначала нужно включить Wi-Fi на своем устройстве и выбрать сеть под названием "WiFi test",
  • После подключения к сети на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

Каждому путешественнику гарантируется 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Однако важно отметить, что услуга является бесплатной, пока продолжается опытная эксплуатация.

Ранее стало известно, что реформа "Укрзализныци" и лишение ее монопольного статуса на железнодорожном рынке поможет получить конкуренцию на этом рынке, а также снизить тариф на грузовые перевозки.

Из-за наводнений в Центральной Европе поезда УЗ будут курсировать в регионе по новому маршруту.

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