УЗ запустила "горные шаттлы" из Львова в Ворохту: список рейсов

"Укрзализныця" запустила комфортные "горные шаттлы" из Львова в Ворохту. Билеты на поезда будут доступны в приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
По данным "Укрзализныци" дизель-поезда из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель будут отправляться по следующему графику:
К тому же на эти поезда в направлении Рахова можно удобно пересесть с рейсов:
А в обратном направлении пассажиры в Днепр и Запорожье могут пересесть с поездов ДПКр-3 на поезд:
В августе этого года региональный поезд №810/809 Львов - Рахов - Львов будет курсировать ежедневно с 1 по 6 августа и с 12 по 31 августа.
Билеты на поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.
Напомним, "Укрзализныця" выпустила полезное обновление приложения для покупки билетов. Теперь можно выбирать самые удобные варианты пересадок.
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