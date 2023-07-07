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УЗ запустила "горные шаттлы" из Львова в Ворохту: список рейсов

Фото: УЗ запустила "горные шаттлы" из Львова в Ворохту (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" запустила комфортные "горные шаттлы" из Львова в Ворохту. Билеты на поезда будут доступны в приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

По данным "Укрзализныци" дизель-поезда из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель будут отправляться по следующему графику:

  • поезд №810/809 Львов - Рахов будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 7:50 и прибывать в Рахов в 13:40. Обратно поезд будет отправляться в 14:34 и прибывать во Львов в 20:35;
  • поезд №816/815 Львов - Рахов будет отправляться из Львова 22, 23, 29, 30 июля в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:15;
  • поезд №816/815 Рахов - Львов будет отправляться из Рахова 23, 24, 30, 31 июля в 4:18 и прибывать во Львов в 10:10.

К тому же на эти поезда в направлении Рахова можно удобно пересесть с рейсов:

  • №91/92 Киев - Львов (прибытие во Львов в 6:18),
  • №43 Черкассы - Ивано-Франковск (прибытие во Львов в 5:37),
  • №131 Днепр - Львов (прибытие во Львов в 7:04),
  • №15 Харьков - Ясиня (прибытие во Львов в 4:18).

А в обратном направлении пассажиры в Днепр и Запорожье могут пересесть с поездов ДПКр-3 на поезд:

  • №86 Львов - Запорожье (исправление из Львова в 10:58).

В августе этого года региональный поезд №810/809 Львов - Рахов - Львов будет курсировать ежедневно с 1 по 6 августа и с 12 по 31 августа.

Билеты на поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте.

Напомним, "Укрзализныця" выпустила полезное обновление приложения для покупки билетов. Теперь можно выбирать самые удобные варианты пересадок.

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