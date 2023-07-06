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УЗ добавила в приложение полезную функцию для покупки билетов

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Украина, Четверг 06 июля 2023 17:10
УЗ добавила в приложение полезную функцию для покупки билетов Фото: УЗ добавила в приложение полезную функцию для покупки билетов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" выпустила полезное обновление приложения для покупки билетов. Теперь можно выбирать самые удобные варианты пересадок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АО "Укрзализныця".

"Добавили возможность покупать билеты в приложении, выбирая самые оптимальные и удобные варианты пересадок. Иногда маршрут с пересадкой даже быстрее прямого. Поэтому выбирайте разные варианты и путешествуйте по железной дороге", - сообщил директор департамента по вопросам информационных технологий АО "Укрзализныця" Эрнест Клименко.

Как работает обновление:

  • минимальное время на пересадку между разными поездами - 20 минут (чтобы пассажиры имели время сориентироваться на станции);
  • максимальное время в пути - 36 часов (пересадки, требующие большего времени в пути, не будут предлагаться пассажирам);
  • приложение подбирает максимально удобные рейсы для пересадок, с минимальным расстоянием по маршруту.

Кроме этого, только в приложении доступна дополнительная логика пересадки: пассажир может пересесть внутри одного и того же поезда.

Если в поезде нет одного свободного места в течение всего маршрута - система предложит пассажиру во время поездки просто пересесть на другое место, которое освободит выходящий ранее пассажир. В таком случае пассажиру придет два билета на один и тот же поезд.

Обновление станет доступным всем пользователям постепенно в течение недели. Его можно скачать по ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 30 июня УЗ вернула сопровождение пассажирских поездов военизированной охраной. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и №712 Киев - Краматорск.

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