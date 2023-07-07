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УЗ запустила "гірські шатли" зі Львова до Ворохти: список рейсів

Фото: УЗ запустила  "гірські шатли" із Львова до Ворохти (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" запустила комфортні "гірські шатли" зі Львова до Ворохти. Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

За даними "Укрзалізниці" дизель-поїзди зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель відправлятимуться наступним графіком:

  • поїзд №810/809 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35;
  • поїзд №816/815 Львів - Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15;
  • поїзд №816/815 Рахів - Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

До того ж на ці поїзди в напрямку Рахова можна зручно пересісти з рейсів:

  • №91/92 Київ - Львів (прибуття у Львів о 6:18),
  • №43 Черкаси - Івано-Франківськ (прибуття у Львів о 5:37),
  • №131 Дніпро - Львів (прибуття у Львів о 7:04),
  • №15 Харків - Ясіня (прибуття у Львів о 4:18).

А у зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд:

  • №86 Львів - Запоріжжя (виправлення зі Львова о 10:58).

У серпні цього року регіональний поїзд №810/809 Львів - Рахів - Львів курсуватиме щоденно з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" випустила корисне оновлення застосунку для придбання квитків. Відтепер можна обирати найзручніші варіанти пересадок.

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