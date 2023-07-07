УЗ запустила "гірські шатли" зі Львова до Ворохти: список рейсів

"Укрзалізниця" запустила комфортні "гірські шатли" зі Львова до Ворохти. Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
За даними "Укрзалізниці" дизель-поїзди зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель відправлятимуться наступним графіком:
До того ж на ці поїзди в напрямку Рахова можна зручно пересісти з рейсів:
А у зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд:
У серпні цього року регіональний поїзд №810/809 Львів - Рахів - Львів курсуватиме щоденно з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.
Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" випустила корисне оновлення застосунку для придбання квитків. Відтепер можна обирати найзручніші варіанти пересадок.
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