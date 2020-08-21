УЗ закриває продаж квитків по чотирьох станціях з "червоної зони"

Фото: поїзд (РБК-Україна)

З 24 серпня припиняється продаж квитків по станціях Чернівці, Коломия, Острог і Радивилів

"Укрзалізниця" закриває продаж квитків по станціях Чернівці, Коломия, Острог і Радивилів. Таке рішення прийнято у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в регіонах.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Продаж квитків буде закрита з 00:01 24 серпня. З 24 серпня по зазначеним станціям можна буде здійснювати лише висадку пасажирів.

Продаж квитків буде закрита на наступні поїзди:

№702/701 Львів - Чернівці;

№136/135 Чернівці - Одеса;

№7/8 Київ - Чернівці;

№117/118 Київ - Чернівці;

№98/97 Ковель - Київ;

№46/45 Ужгород - Лисичанськ;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№122/121 Миколаїв - Рівно;

№232/231 Генічеськ - Івано Франківськ.

Також будуть змінені маршрути поїздів, які прямували в і з Чернівців:

№8/7 Снятин - Київ (замість Чернівці - Київ);

№118/117 Новоселиця - Київ (замість Чернівці - Київ);

№136/135 Снятин - Одеса (замість Чернівці - Одеса);

№702/701 Снятин - Львів (замість Чернівці - Львів).

"Зауважимо, що пасажири, які відмовляться від поїздки з-за закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості", - додали в УЗ.

Нагадаємо, 20 серпня в Україні внесли зміни до списку регіонів "червоних зон", куди, зокрема, були включені Чернівці, Коломия, Острог і Радивилів.