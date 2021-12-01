УЗ запускає "Лижний експрес" з Києва до Славського: названо дати

"Укрзалізниця "на зимові свята знову запустить"Лижний експрес" з Києва до Славського (Львівська область). Швидкісний поїзд довезе на гірськолижний курорт менш ніж за 8 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

Повідомляється, що на період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 і 8 січня 2022 року призначається курсування поїзда Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ - Славське.

Поїзд № 745/746 відправлятиметься з Києва о 06:02 і прибуватиме до Славського пункту о 13:54. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 16:20 і прибуватиме до столиці о 23:50.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Святошино, Коростень, Львів, Стрий та Сколе. На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.