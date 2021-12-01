UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЗ запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское: названы даты

Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" на зимние праздники снова запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское (Львовская область). Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что на период с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года назначается курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в Славское пункт в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50.

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

Отметим, при заселении в отели на горнолыжных курортах нужно будет предъявлять COVID-документы.

Напомним, ранее сообщалось, что УЗ запускает самый длинный железнодорожный маршрут, который соединит Мариуполь и Рахов.

Также стало известно, что в Украине появятся 12 пар скоростных поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныця