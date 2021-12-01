УЗ запускает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское: названы даты

"Укрзализныця" на зимние праздники снова запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское (Львовская область). Скоростной поезд довезет на горнолыжный курорт менее чем за 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Сообщается, что на период с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года назначается курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в Славское пункт в 13:54. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в столицу в 23:50.

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.