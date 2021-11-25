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"Укрзалізниця" запускає 12 пар швидкісних поїздів: дата і маршрути

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 17:14
"Укрзалізниця" запускає 12 пар швидкісних поїздів: дата і маршрути Фото: УЗ запускає 12 пар швидкісних поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

З 12 грудня "Укрзалізниця" запускає 12 пар швидкісних поїздів. Вони курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

"У новому графіку руху поїздів (на 2022 рік - ред.), який починає діяти 12 грудня 2021, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів", - йдеться в повідомленні перевізника.

В УЗ опублікували карту руху швидкісних поїздів по Україні. Пасажирські потяги курсуватимуть за наступними маршрутами:

  • №722/721; 724/723; 726/725 - Київ - Харків - Київ;
  • №732/731 - Київ - Запоріжжя - Київ;
  • №734/733 - Київ - Покровськ - Київ;
  • №712/711 - Київ - Костянтинівка - Київ;
  • №740/739 - Київ - Кривий Ріг - Київ;
  • №763/764 - Київ - Одеса - Київ;
  • №747/748 - Київ - Тернопіль - Львів - Тернопіль - Київ;
  • №743/744 - Дарниця (Київ) - Львів - Дарниця (Київ);
  • №715/716 та 705/706 - Київ - Львів - Перемишль - Львів - Київ.

Як зазначив перевізник, до кінця поточного року відправиться в рейс перший з двох швидкісних електропоїздів Skoda City Elephant. Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ-Тернопіль.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував розширення маршрутної мережі поїздів " Інтерсіті+".

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