УЗ запускає ще один поїзд з Києва в Чернівці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд почне курсувати з 8 грудня

"Укрзалізниця" запускає третій поїзд, який курсуватиме з Києва до Чернівців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що починаючи з 8 грудня поїзд № 357/358 Київ - Рахів курсуватиме через Чернівці. Наразі з Києва до Чернівці курсують поїзди № 7/8 та № 117/118.

"Завдяки новому маршруту поїзда № 357/358 Київ - Рахів мешканці Чернівців отримають пряме залізничне сполучення з гірськими курортами України", - зазначили в УЗ.

З Києва поїзд вирушатиме о 14:28 та прибуватиме до Рахова наступного дня о 09:22. У Чернівцях він робитиме зупинку о 04:20. Зворотно поїзд відправлятиметься об 11:18 та прибуватиме до столиці України наступного дня о 06:32. Зупинятиметься в Чернівцях о 17:15.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

РБК-Україна писало, що поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.