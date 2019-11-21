УЗ запускает еще один поезд из Киева в Черновцы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезд начнет курсировать с 8 декабря

"Укрзализныця" запускает третий поезд, который будет курсировать из Киева до Черновцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что начиная с 8 декабря поезд № 357/358 Киев - Рахов будет курсировать через Черновцы. Сейчас из Киева в Черновцы курсируют поезда № 7/8 и № 117/118.

"Благодаря новому маршруту поезда № 357/358 Киев - Рахов жители Черновцов получат прямое железнодорожное сообщение с горными курортами Украины", - отметили в УЗ.

Из Киева поезд будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов на следующий день в 09:22. В Черновцах он будет делать остановку в 04:20. Обратно поезд будет отправляться в 11:18 и прибывать в столицу Украины на следующий день в 06:32. Останавливаться в Черновцах в 17:15.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

РБК-Украина писало, что поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Пшемысль-Вроцлав-Берлин.