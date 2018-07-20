Плацкартні вагони в українській залізниці зникнуть за 5-10 років, - Омелян

Міністр інфраструктури хотів би зникнення явища плацкартоного вагону

Протягом найближчих 5-10 років в Україні зникнуть плацкартні вагони у поїздах. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

За словами міністра, він би особисто хотів, аби таке явище, як плацкартний вагон, взагалі зникло в Україні.

"Я би дуже хотів, щоб плацкартний вагон як явище, взагалі зник в Україні. Враховуючи, наскільки швидко реформується "Укрзалізниця", це ще, мабуть, займе п’ять-десять років", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян презентував транспортну стратегію Drive Ukraine 2030. Міністр заявив у ході презентації, що до 2030 року в Україні маршрутні таксі у нинішньому вигляді замінять на комфортабельні неолайнери.

Також транспортна стратегія передбачає, серед іншого, будівництво десяти автобанів; від 50% - частка електрокарів у продажу автомобілів, а також відмову від маршрутних таксі.