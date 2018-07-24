В УЗ розповіли про нові пасажирські напрямки за кордон

Зокрема, планується запуск поїзда чотирьох столиць

В "Укрзалізниці" до кінця 2018 року планують запустити нові пасажирські напрямки за кордон. Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник "Укразалізниці" Євген Кравцов.

Зокрема, компанія планує до кінця поточного року запустити поїзд чотирьох столиць: Київ - Мінськ (Білорусь) - Вільнюс (Литва) - Рига (Латвія). Наразі для цього готується пересувний склад. Крім цього, завершуються переговори з партнерами УЗ з цих країн.

По-друге, у серпні УЗ має намір відкрити рух поїзда за маршрутом Будапешт (Угорщина) - Мукачево. За словами Кравцова, це буде символічний напрямок, оскільки потяг з Угорщини буде заходити по вузькій євроколії в Україну, в Мукачево.

"Мукачево стане зручним пересадочним вузлом. Зараз робимо під цей потяг розклад. Раніше, навпаки, ми запускали маршрут з широкої української колії з Києва в польський Перемишль (Пшемисль, - ред.)", - зазначив Кравцов.

Нагадаємо, УЗ має намір цього літа запустити поїзд Мукачево-Будапешт. Для цього розпочато відповідні роботи з реконструкції та ремонту колії.

За словами Кравцова, цей поїзд буде курсувати європейською колією, ширина якої 1435 мм. Оскільки українська залізниця не експлуатує поїзди для такої колії, будуть використовувати рухомий склад угорських колег.