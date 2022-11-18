УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон. Первый рейс уже сегодня: график

"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал Хлань.

При этом он обратил внимание, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона - по нечетным.

Напомним, что УЗ вместе с платформой UNITED24 запустила проект "Билеты к победе", по которому можно приобрести билет в находящиеся под оккупацией украинские города или уже деоккупированные. Речь идет, в том числе и о Херсоне.

Добавим, ранее мы уже писали о начале ремонта железнодорожного сообщения с недавно освобожденным Херсоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.