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УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон. Первый рейс уже сегодня: график

Фото: УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд в Херсон. Первая отправка запланирована на сегодня, 18 ноября из Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в Facebook.

"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал Хлань.

При этом он обратил внимание, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона - по нечетным.

Напомним, что УЗ вместе с платформой UNITED24 запустила проект "Билеты к победе", по которому можно приобрести билет в находящиеся под оккупацией украинские города или уже деоккупированные. Речь идет, в том числе и о Херсоне.

Добавим, ранее мы уже писали о начале ремонта железнодорожного сообщения с недавно освобожденным Херсоном.

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УкрзализныцяХерсон