УЗ запускает новый рейс из Киева в Ужгород: график
С 28 апреля в Украине начнет курсировать рейс Киев-Ужгород. Продажа билетов уже началась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
По информации УЗ, поезд будет отправляться из Киева с 28 апреля в 17:55 и прибывать в Ужгород в 8:56.
При этом в обратном направлении рейс начнет курсировать с 30 апреля. Отправка - в 19:50, а прибытие - в 11:04.
"Билеты уже доступны для приобретения в приложении “Укрзализныци”, в чат-боте и на сайте", - добавляют в компании.
Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который начал курсировать с 24 апреля.
Также мы писали, что "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновляет продажу билетов на регулярные рейсы в Покровск Донецкой области.
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