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УЗ запускает новый рейс из Киева в Ужгород: график

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Среда 26 апреля 2023 15:27
УЗ запускает новый рейс из Киева в Ужгород: график Фото: УЗ запускает новый рейс из Киева в Ужгород (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

С 28 апреля в Украине начнет курсировать рейс Киев-Ужгород. Продажа билетов уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

По информации УЗ, поезд будет отправляться из Киева с 28 апреля в 17:55 и прибывать в Ужгород в 8:56.

При этом в обратном направлении рейс начнет курсировать с 30 апреля. Отправка - в 19:50, а прибытие - в 11:04.

"Билеты уже доступны для приобретения в приложении “Укрзализныци”, в чат-боте и на сайте", - добавляют в компании.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который начал курсировать с 24 апреля.

Также мы писали, что "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России возобновляет продажу билетов на регулярные рейсы в Покровск Донецкой области.

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