УЗ запускает флагманский поезд "Ярослав Мудрый": куда и как будет курсировать

"Укрзализныця" объявила о новом флагманском поезде, который будет курсировать в Польшу. Он получил историческое название.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Речь идет о поезде № 51/52 "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Его назвали в честь первого поезда "Ярослав", который 4 ноября 1861 года прибыл во Львов из Вены. Эта дата считается началом железнодорожного движения в Украине.
В компании отметили, что новое название должно напоминать об исторических связях Украины с Европой. Кроме того, маршрут поезда частично повторяет историческое сообщение Львов - Перемышль.
В польском Перемышле пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.
Поезд состоит из новых вагонов, среди которых есть инклюзивное купе.
Из Киева он отправляется в 20:12 и прибывает в Перемышль в 5:00. В обратном направлении поезд отправляется в 22:30 , а в столицу прибывает в 9:15.
Напомним, "Укрзализныця" недавно объявила о запуске трех международных поездов в Польшу. Один из них - флагманский поезд № 23/24 "Михаил Грушевский", который будет курсировать между Киевом и Холмом.
Также РБК-Украина писало, что УЗ запускает шесть новых вагонов, которые будут курсировать на международном маршруте Харьков – Перемышль. Всего с начала 2026 года "Укрзализныця" получила 44 новых пассажирских вагона украинского производства, еще 16 планируют передать до конца года.