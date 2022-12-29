УЗ запускает дополнительные поезда из Киева в Харьков перед новогодними праздниками

Дополнительные поезда назначили на рейсы №104 Киев - Харьков и №103 Харьков - Киев на 30 декабря.

Поезд №104 отправится из Киева 30 декабря в 9:40 и прибудет в Харьков в 17:15. Из Харькова поезд №103 отправится 30 декабря в 10:48 и прибудет в Киев в 18:41.

Билеты можно приобрести на сайте Укрзализныци, в чат-боте или приложении.

Напомним, украинцев предупредили о задержке поездов из-за частичных обесточений в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях.

Также отметим, что Укрзализныця возобновила поезд №131/132, курсирующий из Львова в Днепр.

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