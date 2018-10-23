ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

УЗ закінчила будівництво естакади через дорогу Київ-Харків для поїздів до Борисполя

Новини » Транспорт    23.10.2018 - 15:04
Фото: Рейковий автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/al_prosto)
Фото: Рейковий автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/al_prosto)

В аеропорту "Бориспіль" триває будівництво залізничної станції

"Укрзалізниця" завершила будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ - Харків для експресу, що курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УЗ.

Як зазначили у прес-службі "Укрзалізниці", на даний момент продовжується будівництво та облаштування залізничної станції "Бориспіль-аеропорт". 

Детальну інформацію про хід будівництва швидкісної лінії від залізничного Центрального вокзалу Києва до головного аеропорту країни в "Укрзалізниці" обіцяють повідомити в середу, 24 жовтня.

УЗ закінчила будівництво естакади через дорогу Київ-Харків для поїздів до Борисполя

Фото: естакада для експресу "Київ-Бориспіль" (cfts.org.ua)

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль". Нова станція носитиме назву "Бориспіль-аеропорт".

Раніше повідомлялося, що орієнтовна вартість квитка прямого залізничного сполучення між головним вокзалом та аеропортом "Бориспіль" складатиме 80 гривень. 

"Укрзалізниця" назвала причини проблем у роботі київської міської елетрички УЗ затвердила назву залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль"
Новини України УкрзалізницяБорисполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся