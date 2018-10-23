УЗ закінчила будівництво естакади через дорогу Київ-Харків для поїздів до Борисполя

Фото: Рейковий автобус Pesa 620М (фото: instagram.com/al_prosto)

В аеропорту "Бориспіль" триває будівництво залізничної станції

"Укрзалізниця" завершила будівництво естакади через автомобільну дорогу Київ - Харків для експресу, що курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на УЗ.

Як зазначили у прес-службі "Укрзалізниці", на даний момент продовжується будівництво та облаштування залізничної станції "Бориспіль-аеропорт".

Детальну інформацію про хід будівництва швидкісної лінії від залізничного Центрального вокзалу Києва до головного аеропорту країни в "Укрзалізниці" обіцяють повідомити в середу, 24 жовтня.

Фото: естакада для експресу "Київ-Бориспіль" (cfts.org.ua)

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту "Бориспіль". Нова станція носитиме назву "Бориспіль-аеропорт".

Раніше повідомлялося, що орієнтовна вартість квитка прямого залізничного сполучення між головним вокзалом та аеропортом "Бориспіль" складатиме 80 гривень.