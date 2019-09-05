УЗ введе новий порядок вантажоперевезень

"Укрзалізниця" планує найближчим часом ввести новий порядок організації вантажоперевезень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави компанії Євгена Кравцова Facebook.

За словами Кравцова, новий порядок дозволить клієнтам підписувати договір на перевезення вантажів в електронному вигляді.

"Ми пропонуємо клієнтам підписувати новий договір не в паперовому, а в електронному вигляді. "Укрзалізниця" в смартфоні. Ми вводимо нову плату для поліпшення обороту вагона. Хочемо стимулювати вантажовідправників. Наша логіка така: чим справніше керуєш технологічним процесом - тим менше платиш", - повідомив Кравцов.

Також глава "Укрзалізниці" наголосив, що в нових нормах були враховані пропозиції від бізнесу. Зокрема, був перенесений тимчасової кордон з 48 до 72 годин за користування вагонами, після чого ціна буде збільшена. Також збільшилася час за здвоєним операціями до 12 годин безкоштовного використання вагонів. Крім цього з'явилася 25-відсоткова знижка для маршрутних відправок.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в "Укрзалізниці" хочуть підвищити ціну на квитки. За словами компанії на даний момент пасажирські перевезення є збитковими.

Крім цього, УЗ планує прискорити рух поїздів на декількох напрямку. Зокрема, поїзди з Києва в Черкаси, Житомир, Чернігів, Харків і Львів будуть ходити швидше.