УЗ тимчасово зупинила поїзди у Харків

Укрзалізниця тимчасово зупинила поїзди у Харків. Внесені зміни до розкладу поїздів по інших напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
Як зазначається в повідомленні, приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.
Крім того, з метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.