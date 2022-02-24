УЗ временно остановила поезда в Харьков

Укрзализныця временно остановила поезда в Харьков. Внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзалізниці.
Как отмечается в сообщении, пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков - Купянск, движение организовано до Чугуева.
Кроме того, в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 24 февраля ввела военное положение в Украине. Решение поддержали 300 народных депутатов.