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УЗ відновлює курсування поїзда Київ - Рахів з 18 грудня

Автор: Юлія Струк

"Укрзалізниця" відновлює курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" № 357/358 Київ - Рахів на період масових зимових перевезень. Потяг запустять з 18 грудня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Вказано, що поїзд курсуватиме щодня у складі 12 вагонів: один спальний вагон, п’ять купейних та шість плацкартних.

Зазначається, що зі столиці поїзд № 357/358 відправлятиметься о 14:28 та прибуватиме до Рахова о 09:22. Відправлення з Рахова о 11:18 та прибуття до Києва о 06:43. Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів.

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"Для відновлення курсування поїзда Укрзалізниця вжила заходів з модернізації інфраструктури. Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тис. старопридатних дерев’яних шпал", - підкреслюється у повідомленні.

В УЗ звертають увагу, що у результаті буде збільшено швидкість та покращиться стан безпеки руху поїздів.

"Поїзд є соціально важливим для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" знизила вартість попереднього бронювання квитків. Тепер туристичні групи зможуть забронювати їх більш ніж у два рази дешевше.

Як писало РБК-Україна, УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята.

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