УЗ возобновляет курсирование поезда Киев - Рахов с 18 декабря

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование пассажирского поезда "Гуцульщина" № 357/358 Киев - Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд запустят с 18 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Указано, что поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.

Отмечается, что из столицы поезд № 357/358 будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

"Для восстановления курсирования поезда Укрзализныця приняла меры по модернизации инфраструктуры. В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тыс. старогодных деревянных шпал", - подчеркивается в сообщении.

В УЗ обращают внимание, что в результате будет увеличена скорость и улучшится состояние безопасности движения поездов.

"Поезд является социально важным для жителей Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" снизила стоимость предварительного бронирования билетов. Теперь туристические группы смогут забронировать их более чем в два раза дешевле.

Как писало РБК-Украина, УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники.