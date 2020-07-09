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"Укрзалізниця" відновлює курсування "Подільського експреса"

Київ, Четвер 09 липня 2020 19:13
"Укрзалізниця" відновлює курсування "Подільського експреса"
Фото: пасажири в поїзді (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Продаж квитків на поїзд вже відкрито

З наступного тижня відновлює курсування поїзд сполученням Київ - Кам’янець-Подільський - Могилів-Подільський. Продаж квитків на "Подільський експрес" відкрили у четвер, 9 липня.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Так, поїзд №769/757-770/758 відновить курсування з 17 липня. З Києва він вирушить о 14:55, а в Кам'янець-Подільський прибуде о 22:49. У парні числа до складу поїзда включатимуть вагони до Могилів-Подільського.

У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 18 липня. Квитки на потяг вже можна придбати у залізничних касах або на сайті компанії.

Нагадаємо, раніше УЗ призначила ще 6 поїздів до курортних міст України.

Також, "Укрзалізниця" відновила курсування шести регіональних поїздів з Києва.

Крім того, УЗ продовжила маршрут поїзда Київ - Лисичанськ до лінії розмежування на Донбасі.

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