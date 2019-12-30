УЗ відновила рух приміських поїздів в Донецькій області

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Рух відновлено на дільниці Фенольна - Скотувата

"Укрзалізниця" відновила рух приміських поїздів на дільниці Фенольна - Скотувата в Донецькій області, який не здійснювався з 2014 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що 30 грудня за цим маршрутом вирушив перший поїзд. Загалом на поновленій дільниці курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів.

На ділянці перевірили та підготували інфраструктуру. Зокрема, структурні підрозділи "Укрзалізниці" відновили пошкоджений обстрілами фасад будівлі вокзалу Скотувата, систему опалення та внутрішнє оздоблення. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлено додатковий паркан, організована система відеоспостереження.

З 30 грудня до станції Скотувата курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів. У ранковий час до станції Скотувата можна дістатися поїздом № 6021 сполученням Слов’янськ - Фенольна. Вирушатиме поїзд зі станції Фенольна о 08:04 та прибуватиме до станції Скотувата о 08:27. У зворотному напрямку поїзд № 6072 Фенольна - Слов’янськ відправлятиметься о 08:37, робитиме зупинку на станції Фенольна о 09:00-09:02 та прибуватиме до станції Слов’янськ о 10:55.

У вечірній час поїзд № 6243 Слов’янськ - Фенольна вирушатиме зі станції Фенольна о 17:04 та прибуватиме на станцію Скотувата о 17:27. У зворотному напрямку поїзд № 6244 Фенольна - Слов’янськ відправлятиметься зі станції Скотувата о 17:37, робитиме зупинку до станції Фенольна о 17:59-18:00 та прибуватиме на станцію Слов’янськ о 19.50.

Раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові швидкісні поїзди з Києва до Харкова та Дніпра напередодні новорічних і різдвяних свят.

РБК-Україна писало, що у новорічну ніч 2019/2020 в поїздах проведуть близько 17 тис. пасажирів, всього в святкові добу курсуватимуть 126 пасажирських поїздів.