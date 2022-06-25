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УЗ відновила рух поїздів до Польщі. Людей доставляли до Перемишля автобусом

Фото: УЗ відновила рух поїздів до Польщі (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на ділянці Мостиська - Медика, але на ділянці польської залізниці до Перемишля продовжуються ремонтні роботи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажирів поїздів №36/35 (з Одеси) та №54/53 (з Київа) від ст. Медика доставили безкоштовним автобусом до Перемишля з можливістю пересісти на автобус до Кракова.

Пасажирам поїзда №32/31 (із Запоріжжя) також нададуть аналогічний трансфер від ст. Медика.

Пасажирам, що очікують на посадку на нічні поїзди до Львова, Києва та Одеси від станції Перемишль, пропонують дістатися автобусними шатлами від вокзалу до ст. Медика з подальшою посадкою на один з нічних поїздів.

Також за квитками на нічні поїзди можлива посадка на поїзд Інтерсіті+ №706 по мірі доступності місць у поїзді.

Зазначається, що пасажирам, які прибуватимуть в Україну після значної затримки на кордоні, залізничники організують зручні пересадки та харчування на станції Львів.

Нагадаємо, потяги затримувались на 12 годин через пошкодженням контактної мережі на польській залізниці.

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