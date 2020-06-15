УЗ відновила рух ще чотирьох поїздів

"Укрзалізниця" відновила курсування ще чотирьох поїздів далекого прямування. Також збільшується періодичність руху ще трьох потягів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, відкрила продаж квитків на поїзди за маршрутом Запоріжжя - Ужгород, Харків - Івано-Франківськ, Харків - Ужгород та Київ - Херсон. Вони починають курсувати з 19 червня через день.

Зокрема:

№17 / 18 Харків - Ужгород (з Харкова 19 червня, з Ужгорода 20 червня);

№4 / 3 Запоріжжя - Ужгород (з Запоріжжя здійснить рейс 20 червня, назад з Ужгорода - 21 червня);

№15 / 16 Харків - Івано-Франківськ вирушить з Харкова 20 червня, з Івано-Франківська 21 червня);

№768 / 767 Київ - Херсон (відправиться із Києва 19 червня, з Херсона - 20 червня).

Крім того, в УЗ збільшили періодичність курсування поїздів на західну Україну і до Чорного моря.

Так, курсуватимуть щодня з 18 червня поїзд №106 / 105 Одеса - Київ, з 20 червня потяг №102 / 101 Київ - Херсон і з 1 липня №12 / 11 Київ - Новоолексіївка.

Нагадаємо, 15 червня відновилася робота експреса до аеропорту "Бориспіль".

Крім того, "Укрзалізниця" відновила рух 14 приміських поїздів.