УЗ возобновила движение еще четырех поездов

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще четырех поездов дальнего следования. Также увеличивается периодичность движения еще трех поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, открыла продажа билетов на поезда маршрутом Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон. Они начинают курсировать с 19 июня через день.

В частности:

№17 / 18 Харьков - Ужгород (из Харькова 19 июня, из Ужгорода 20 июня);

№4 / 3 Запорожье - Ужгород (из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня);

№15 / 16 Харьков - Ивано-Франковск (отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня);

№768 / 767 Киев - Херсон (отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня).

Кроме того, в УЗ увеличили периодичность курсирования поездов на западную Украину и к Черному морю.

Так, будут курсировать ежедневно с 18 июня поезд №106 / 105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102 / 101 Киев - Херсон и с 1 июля №12 / 11 Киев - Новоалексеевка.

Напомним, 15 июня возобновилась работа экспресса до аэропорта "Борисполь".

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила движение 14 пригородных поездов.