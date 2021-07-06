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УЗ відновить щоденне курсування потяга Чернівці-Чернігів: відома дата

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" відновить щоденне курсування потяга № 117/118 Чернівці-Чернігів. Від завтра, 7 липня він буде працювати кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Нічний швидкий поїзд "Буковина" № 117/118 сполученням Чернівці-Чернігів-Чернівці з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день", - йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, потяг вирушатиме з Чернівців о 19:46 та прибуватиме до Чернігова об 11:22.

Після чого, у зворотному напрямку з Чернігова потяг відправлятиметься з 8 липня о 16:50, а до Чернівців прибуватиме о 07:57.

Нагадаємо, що потяг з Києва до Бердянська прибуватиме на дві з половиною години раніше.

Додамо, що з 1 липня "Укрзалізниця" запустила потяг до Словаччини.

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