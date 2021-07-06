ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЗ відновить щоденне курсування потяга Чернівці-Чернігів: відома дата

Новость на русском →
Чернівці, Вівторок 06 липня 2021 16:48
УЗ відновить щоденне курсування потяга Чернівці-Чернігів: відома дата Фото: УЗ відновить щоденне курсування потяга Чернівці-Чернігів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" відновить щоденне курсування потяга № 117/118 Чернівці-Чернігів. Від завтра, 7 липня він буде працювати кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Нічний швидкий поїзд "Буковина" № 117/118 сполученням Чернівці-Чернігів-Чернівці з 7 липня відновлює щоденне курсування замість курсування через день", - йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, потяг вирушатиме з Чернівців о 19:46 та прибуватиме до Чернігова об 11:22.

Після чого, у зворотному напрямку з Чернігова потяг відправлятиметься з 8 липня о 16:50, а до Чернівців прибуватиме о 07:57.

Нагадаємо, що потяг з Києва до Бердянська прибуватиме на дві з половиною години раніше.

Додамо, що з 1 липня "Укрзалізниця" запустила потяг до Словаччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Чернігів Чернівці поезд
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні