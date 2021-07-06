УЗ восстановит ежедневное курсирование поезда Черновцы-Чернигов: известна дата

"Укрзализныця" возобновит ежедневное курсирование поезда № 117/118 Черновцы-Чернигов. С завтрашнего дня, 7 июля он будет работать каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Ночной скоростной поезд "Буковина" № 117/118 сообщением Черновцы-Чернигов-Черновцы с 7 июля восстанавливает ежедневное курсирование вместо курсирования через день",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 11:22.

После чего, в обратном направлении из Чернигова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, а в Черновцы прибывать в 7:57.