Общество Образование Деньги Изменения

УЗ открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: полный перечень рейсов

Фото: УЗ открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города стран Евросоюза по новой евроколее. В первой очереди - два поезда: в Братиславу и Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци"

"С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в города Европейского Союза - Братиславу, Вену и Будапешт. Продажа билетов была открыта 5 сентября", - отметили в УЗ.

Расписание движения поездов:

  • №961/618 Ужгород - Братислава. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33. Поезд №617/964 Братислава - Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.
  • №146 Ужгород - Будапешт - Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена - Будапешт - Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород - в 22:35.

Купить билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

"С введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными. Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом", - добавили в компании.

 

Что предшествовало

Напомним, что вчера, 5 сентября, в Ужгороде открыли участок евроколеи. Город стал первым областным центром, который соединят сразу с четырьмя городами стран Евросоюза по железной дороге.

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что длина железной дороги европейского стандарта от Ужгорода до Чопа составляет 22 километра.

"Уже с 12 сентября отсюда будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену. Продажа билетов открылась уже сегодня 5 сентября", - добавил он.

Следующим этапом станет продолжение евроколеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов - Мостиска-2. Это откроет прямой путь от Львова в Польшу и другие страны ЕС. На эти проекты ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки.

