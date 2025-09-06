УЗ открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: полный перечень рейсов

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города стран Евросоюза по новой евроколее. В первой очереди - два поезда: в Братиславу и Вену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци"
"С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в города Европейского Союза - Братиславу, Вену и Будапешт. Продажа билетов была открыта 5 сентября", - отметили в УЗ.
Расписание движения поездов:
Купить билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.
"С введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными. Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом", - добавили в компании.
Напомним, что вчера, 5 сентября, в Ужгороде открыли участок евроколеи. Город стал первым областным центром, который соединят сразу с четырьмя городами стран Евросоюза по железной дороге.
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что длина железной дороги европейского стандарта от Ужгорода до Чопа составляет 22 километра.
"Уже с 12 сентября отсюда будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену. Продажа билетов открылась уже сегодня 5 сентября", - добавил он.
Следующим этапом станет продолжение евроколеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов - Мостиска-2. Это откроет прямой путь от Львова в Польшу и другие страны ЕС. На эти проекты ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки.