УЗ открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: полный перечень рейсов

"С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в города Европейского Союза - Братиславу, Вену и Будапешт. Продажа билетов была открыта 5 сентября", - отметили в УЗ.

Расписание движения поездов:

№961/618 Ужгород - Братислава. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33. Поезд №617/964 Братислава - Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.

№146 Ужгород - Будапешт - Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20. Обратный рейс поезда №143 Вена - Будапешт - Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород - в 22:35.

Купить билеты можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

"С введением нового расписания в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными. Это позволит, например, выехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом", - добавили в компании.