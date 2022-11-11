УЗ открыла продажу билетов на два новых рейса: подробности

В пятницу, 11 ноября, стало известно об открытии продажи билетов на два анонсированных ранее рейса. Поезда будут двигаться из Ужгорода в Ковель и из Харькова в Умань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Билеты уже доступны на сайте, в приложении Укрзализныци и в чат-ботах.

График поезда №65/66 Харьков - Умань (через Днепр) будет следующим:

Напомним, что АО "Укрзализныця" с 10 ноября переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев-Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

Также Украина и Румыния возобновляют железнодорожное сообщение на участке Рахов – Деловое – Валя-Вишеулуй. "Укрзализныця" уже осуществила первый пробный заезд по данному направлению.

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